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    Российские биатлонисты 12 гонок подряд не могут попасть в призы на Кубке мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Биатлон

    Российские биатлонисты 12 гонок подряд не могут попасть в призы на этапах Кубка мира.

    Спортсмены не смогли завоевать наград на этапах в Рупольдинге и Антхольце.

    В последний раз на подиуме россияне были в эстафетах четвертого этапа в немецком Оберхофе – тогда обе сборные одержали победы.

    Однако это далеко от антирекорда – в 2016 году российские биатлонисты не могли попасть на подиум в 25 гонках подряд.

    До этого два подряд этапа Кубка мира без подиумов у сборной России были в декабре 2017 года – в Эстерсунде и Хохфильцене.

    На первых четырех этапах КМ в сезоне-2018/19 россияне поднимались на подиум девять раз (3 золота – 2 серебра – 4 бронзы).

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