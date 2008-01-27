Российские биатлонисты 12 гонок подряд не могут попасть в призы на Кубке мира

Российские биатлонисты 12 гонок подряд не могут попасть в призы на этапах Кубка мира.

Спортсмены не смогли завоевать наград на этапах в Рупольдинге и Антхольце.

В последний раз на подиуме россияне были в эстафетах четвертого этапа в немецком Оберхофе – тогда обе сборные одержали победы.

Однако это далеко от антирекорда – в 2016 году российские биатлонисты не могли попасть на подиум в 25 гонках подряд.

До этого два подряд этапа Кубка мира без подиумов у сборной России были в декабре 2017 года – в Эстерсунде и Хохфильцене.

На первых четырех этапах КМ в сезоне-2018/19 россияне поднимались на подиум девять раз (3 золота – 2 серебра – 4 бронзы).