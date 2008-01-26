Юрлова о восьми промахах в гонке: «Немножко не повезло с ветром»

Российская биатлонистка оценила свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Антхольце.

Юрлова промахнулась восемь раз и стала только 36-й.

«Немножко не повезло с ветром. Первую стойку – это больше моя промашка, слишком торопилась, боялась, что будет порыв сильнее.

На последнюю стойку пришла на коварную 30-ю установку, там была ветряная карусель – было непонятно, куда прижимать винтовку и что делать. Ветер задувал с четырех сторон», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».