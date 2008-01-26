Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Юрлова о восьми промахах в гонке: «Немножко не повезло с ветром»

    Теги Кубок мира сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова оценила свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Антхольце.

    Юрлова промахнулась восемь раз и стала только 36-й.

    «Немножко не повезло с ветром. Первую стойку – это больше моя промашка, слишком торопилась, боялась, что будет порыв сильнее.

    На последнюю стойку пришла на коварную 30-ю установку, там была ветряная карусель – было непонятно, куда прижимать винтовку и что делать. Ветер задувал с четырех сторон», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться