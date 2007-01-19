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    Дмитрий Васильев: «Миронова была слабым звеном в эстафете. Лучше бы поставили Куклину»

    Теги Кубок мира сборная России жен Лариса Куклина (Кузнецова) Дмитрий Васильев Светлана Миронова Биатлон

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Светлана Миронова была слабым звеном в женской сборной России на эстафете в Рупольдинге.

    «На мой взгляд, у женщин сегодня слабым звеном выступила Светлана Миронова. Она не отличается стабильной стрельбой, а в эстафете важно стрелять только на ноль и не прибегать к дополнительным патронам.

    На втором этапе вместо того, чтобы сократить отставание, которое принесла Анастасия Морозова, она его увеличила, проиграла 40 секунд, вести речь о борьбе за тройку после этого было нельзя. В связи с этим остальные девчонки пытались форсировать события, работали не в своем привычном режиме, соответственно, тоже использовали дополнительные патроны.

    Вместо Мироновой я бы предпочел поставить на эстафету Ларису Куклину, которая на этапе в Оберхофе не использовала ни одного дополнительного патрона при тяжелейших погодных условиях, мне представляется, что она бы принесла нашей команде неоценимую помощь, создала позитивный тон к третьему, четвертому этапам», – рассказал Васильев.

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