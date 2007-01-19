Дмитрий Васильев: «Миронова была слабым звеном в эстафете. Лучше бы поставили Куклину»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что была слабым звеном в женской сборной России на эстафете в Рупольдинге.

«На мой взгляд, у женщин сегодня слабым звеном выступила Светлана Миронова. Она не отличается стабильной стрельбой, а в эстафете важно стрелять только на ноль и не прибегать к дополнительным патронам.

На втором этапе вместо того, чтобы сократить отставание, которое принесла Анастасия Морозова, она его увеличила, проиграла 40 секунд, вести речь о борьбе за тройку после этого было нельзя. В связи с этим остальные девчонки пытались форсировать события, работали не в своем привычном режиме, соответственно, тоже использовали дополнительные патроны.

Вместо Мироновой я бы предпочел поставить на эстафету , которая на этапе в Оберхофе не использовала ни одного дополнительного патрона при тяжелейших погодных условиях, мне представляется, что она бы принесла нашей команде неоценимую помощь, создала позитивный тон к третьему, четвертому этапам», – рассказал Васильев.