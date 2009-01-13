Наши биатлонистки празднуют в прямом эфире: «Лара плачет, не трогайте Лару!»

Российские биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и поделились эмоциями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Эта победа стала первой для команды за последние 7 лет.

Павлова: Думала, что не восстановилась после пасьюта. Здесь почему-то сплю плохо. Но ходом хорошо себя чувствовала, после спуска подумала: пойду я первой, пусть идут за мной.

Меня можно поздравить. Когда свадьба? Не знаю, обсудим это позже (сегодня Павлова сообщила, что приняла предложение руки и сердца от возлюбленного – Sports.ru).



Куклина: Мы безумно рады победе. Немножко неожиданно, наверное.

Павлова: Лара плачет, не трогайте Лару! Всем спасибо, мы молодцы!

Васильева: Нет слов… Не знаю…

Юрлова: Спасибо, девчонки, команда, сервис, тренеры, все болельщики. Всем огромное спасибо! Как финишировать с флагом? Непередаваемо! – рассказали спортсменки в эфире «Матч ТВ».