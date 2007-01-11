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    Йоханнес Бо о допинге и Логинове: «Я уже потратил много энергии на этого человека. Мы лучше попробуем победить его»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии допинг Хенрик Л’Абе Лунн Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

    Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Хенрик Л’Абе Лунн прокомментировали победу россиянина Александра Логинова в спринте Оберхофа.

    «Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попробуем победить его.

    Биатлон очень популярен в России, и у нас там много фанатов. Но если мы не по-доброму обращаемся с ними, то они отвечают нам тем же.

    Это неприятно и является причиной того, что мы не осмеливаемся высказывать свое мнение. Поэтому я надеюсь, что другие возьмут на себя эту ответственность, а я смогу заниматься своими делами», – приводит слова Бо TV2.

    «Он отбыл свое наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны», – отметил Л’Абе Лунн.

    Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки

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