Йоханнес Бо о допинге и Логинове: «Я уже потратил много энергии на этого человека. Мы лучше попробуем победить его»

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Хенрик Л’Абе Лунн прокомментировали победу россиянина в спринте Оберхофа.

«Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попробуем победить его.

Биатлон очень популярен в России, и у нас там много фанатов. Но если мы не по-доброму обращаемся с ними, то они отвечают нам тем же.

Это неприятно и является причиной того, что мы не осмеливаемся высказывать свое мнение. Поэтому я надеюсь, что другие возьмут на себя эту ответственность, а я смогу заниматься своими делами», – приводит слова Бо TV2.

«Он отбыл свое наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны», – отметил Л’Абе Лунн.

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