Светлана Миронова: «Вчера на тренировке состояние было плохое – думала, в спринте будет гораздо тяжелее»

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Миронова стала лучшей из российских спортсменок, финишировав с двумя промахами на 17-м месте.

«Удовлетворительное выступление. На трассе было комфортно, но тяжело – пришлось терпеть. На стрельбе было комфортно, но допустила два обидных промаха. Наверное, это нехватка концентрации.



Могу быть довольна состоянием, хотя вчера на тренировке состояние было плохое – думала, что сегодня будет гораздо тяжелее. Постоянно хочется спать, часовые пояса, пасмурно – это могло повлиять», – сказала Миронова в эфире телеканала .