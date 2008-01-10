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    Светлана Миронова: «Вчера на тренировке состояние было плохое – думала, в спринте будет гораздо тяжелее»

    Теги Кубок мира сборная России жен Светлана Миронова Матч ТВ Биатлон

    Россиянка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

    Миронова стала лучшей из российских спортсменок, финишировав с двумя промахами на 17-м месте.

    «Удовлетворительное выступление. На трассе было комфортно, но тяжело – пришлось терпеть. На стрельбе было комфортно, но допустила два обидных промаха. Наверное, это нехватка концентрации.

    Могу быть довольна состоянием, хотя вчера на тренировке состояние было плохое – думала, что сегодня будет гораздо тяжелее. Постоянно хочется спать, часовые пояса, пасмурно – это могло повлиять», – сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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