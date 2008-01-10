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    Евгения Павлова: «У меня пока средняя форма – старалась продержать свой темп, чтобы не упасть»

    Теги Кубок мира сборная России жен Евгения Павлова Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    «У меня пока средняя форма, потому что я шла и старалась продержать свой темп, чтобы не упасть. Здесь очень тяжелая трасса, одни подъемы. На что готова, на то и шла.

    Не могла продержать скорость, так как у меня не было специальной работы. Будем считать, что форма будет приходить и приходить. Здесь тяжелый подход, я маленько задохнулась, промах – это моя ошибка, и я это осознаю», – сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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