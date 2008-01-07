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    Максим Цветков: «Тренеры сборной не вели со мной никакой работы, я готовился сам»

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Максим Цветков Биатлон

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о самостоятельных тренировках, роли капитана команды, а также об Антоне Шипулине, завершившем карьеру.

    О роли капитана в сборной

    «Я не делал никаких официальных заявлений, но внутри команды я еще на октябрьском сборе в Рамзау сказал ребятам, что снимаю с себя обязанности капитана, а сейчас впервые объявляю об этом публично.

    Я не готов сейчас быть капитаном команды, а у нас есть лидеры. Если это необходимо для команды, то можно выбрать нового капитана.

    Но я ребятам сказал, что нельзя человека так просто выбрать и назначить капитаном. Это должно исходить от самого человека, он должен этого хотеть.

    Поэтому пока официально команда остается без капитана. Но надеюсь, мы найдем новую достойную кандидатуру».

    О тренировках

    «Последний месяц я провел в подготовке наедине с собой. У меня накопилось много вопросов к самому себе, на которые я надеюсь найти ответы в течение оставшегося сезона и тогда смогу лучше понять свой настрой и оценить этот сезон.

    Сейчас я стал больше работать по самочувствию. Я работал один, без тренерского контроля. Мне нужно было больше прислушиваться к своему организму. Видно, что это мне пошло на пользу.

    Я предоставлял тренерам сборной все свои тренировочные планы, и они могли контролировать их выполнение. Не знаю, было ли это им интересно, находили ли они на это время, потому что мы с ними не общались по тренировочным планам.

    В этот промежуток времени они были на Кубке мира, а я тренировался в России самостоятельно. Поэтому никакой работы они со мной не вели».

    О Шипулине

    «Когда он уезжал со сбора в Обертиллиахе, он говорил, что поедет в Хохфильцен, переговорит с тренерским коллективом и руководством. Я надеялся, что он получит какой-то ответ и абсолютную поддержку.

    Возможно, что-то изменится, но так получилось, что он решил закончить. Возможно, это к лучшему для него. Теперь у Антона не будет сомнений.

    Для него открыта дорога к новым свершениям, и я думаю, что у него все будет хорошо. Хочу пожелать только удачи Антону», – сказал Цветков.

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