Фак на русском поблагодарил Шипулина за карьеру: «Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки»

Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поблагодарил Антона Шипулина за спортивную карьеру.
Вчера Шипулин принял решение уйти из спорта.
«Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе! Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни», – написал Фак.
На вопрос болельщицы, знает ли спортсмен русский, Фак ответил: «Я стараюсь выучить многие языки, делаю все возможное».
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Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе 😉 Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни 👏👌🇷🇺 Anton, thank you for nice races & good battles on track 😉 Congratulations for your successful career – many Top 5 WC Overall, 11 World Cup victories, 43 World Cup podiums, 7 World Championships medals, 2 Olympic medals 👏 Wish you all the best in life 😉🇷🇺 #endcareer @anton_shipulin @ibu_biathlonworld @russianbiathlon