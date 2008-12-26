Фак на русском поблагодарил Шипулина за карьеру: «Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки»

Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поблагодарил за спортивную карьеру.

Вчера Шипулин принял решение уйти из спорта.

«Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе! Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни», – написал Фак.

На вопрос болельщицы, знает ли спортсмен русский, Фак ответил: «Я стараюсь выучить многие языки, делаю все возможное».