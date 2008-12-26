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    Фак на русском поблагодарил Шипулина за карьеру: «Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки»

    Теги сборная России Антон Шипулин фото Яков Фак сборная Словении Биатлон

    Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поблагодарил Антона Шипулина за спортивную карьеру.

    Вчера Шипулин принял решение уйти из спорта.

    «Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе! Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни», – написал Фак.

    На вопрос болельщицы, знает ли спортсмен русский, Фак ответил: «Я стараюсь выучить многие языки, делаю все возможное».

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