Антон Шипулин: «Много раз объяснял Фуркаду, какое на нас идет давление. В какой-то мере он нас понимает»

Российский биатлонист сообщил, что ему надоело оправдываться из-за подозрений в применении допинга.

«Я не бегу от проблем, это абсолютно точно, я всегда говорил, что я чистый спортсмен. Много раз мы разговаривали с на эту тему, я объяснял ему, какая политическая обстановка сейчас в нашей стране, какое на нас идет давление, и он, в принципе, в какой-то мере нас понимает.

Но когда бездоказательно бьют людей, когда уже не знают, в чем обвинить... Если есть какие-то доказательства у WADA, то их можно рассматривать, но когда приходит полиция и подозревает тебя в чем-то по заявлению какого-то человека, который сидит в США и ничего не знает, то это провокация.

Я бегу не от чистого имени, а от провокации. Сейчас биатлон стал не любимым делом, а унылой работой. Вот сейчас спорт и биатлон для меня стал не удовольствием, а тем, что вам уже не хочется делать», – рассказал Шипулин.

Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это