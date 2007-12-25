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    Антон Шипулин: «Много раз объяснял Фуркаду, какое на нас идет давление. В какой-то мере он нас понимает»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Антон Шипулин Мартен Фуркад Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что ему надоело оправдываться из-за подозрений в применении допинга.

    «Я не бегу от проблем, это абсолютно точно, я всегда говорил, что я чистый спортсмен. Много раз мы разговаривали с Мартеном Фуркадом на эту тему, я объяснял ему, какая политическая обстановка сейчас в нашей стране, какое на нас идет давление, и он, в принципе, в какой-то мере нас понимает. 

    Но когда бездоказательно бьют людей, когда уже не знают, в чем обвинить... Если есть какие-то доказательства у WADA, то их можно рассматривать, но когда приходит полиция и подозревает тебя в чем-то по заявлению какого-то человека, который сидит в США и ничего не знает, то это провокация.

    Я бегу не от чистого имени, а от провокации. Сейчас биатлон стал не любимым делом, а унылой работой. Вот сейчас спорт и биатлон для меня стал не удовольствием, а тем, что вам уже не хочется делать», – рассказал Шипулин.

    Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это

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