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    Дмитрий Малышко об «Ижевской винтовке»: «Устал от этих отборов. Если не отдыхать, можно похоронить сезон»

    Теги Кубок мира сборная России Кубок IBU Ижевская винтовка Дмитрий Малышко Биатлон

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что не планирует участвовать в «Ижевской винтовке», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

    «Стартов было очень много. Поговорю с тренерами, но от этих отборов, скажу честно, устал. Сезон складывается не от главных стартов, а от отбора к отбору. Отдыхать и восстанавливаться тоже нужно. И новогодний перерыв для того спортсменам и дан. Нужно привести себя в порядок. Иначе можно просто похоронить сезон.

    Какой ваш вариант дальнейшего продолжения сезона? Кубок мира, Кубок IBU?

    – На данный момент условия такие, что, если не едешь в Ижевск – не попадаешь никуда. Так что, видимо, домой.

    И вы готовы на это?

    – Повторюсь, не хочу вечно жить на отборах. Нужно готовиться к главным стартам. А если выжимать себя за место в команде, будут такие результаты как сегодня. Считаю, это ни к чему», – сказал Малышко.

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