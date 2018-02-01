Дмитрий Малышко об «Ижевской винтовке»: «Устал от этих отборов. Если не отдыхать, можно похоронить сезон»

Российский биатлонист заявил, что не планирует участвовать в «Ижевской винтовке», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Стартов было очень много. Поговорю с тренерами, но от этих отборов, скажу честно, устал. Сезон складывается не от главных стартов, а от отбора к отбору. Отдыхать и восстанавливаться тоже нужно. И новогодний перерыв для того спортсменам и дан. Нужно привести себя в порядок. Иначе можно просто похоронить сезон.

– Какой ваш вариант дальнейшего продолжения сезона? Кубок мира, Кубок IBU?

– На данный момент условия такие, что, если не едешь в – не попадаешь никуда. Так что, видимо, домой.

– И вы готовы на это?

– Повторюсь, не хочу вечно жить на отборах. Нужно готовиться к главным стартам. А если выжимать себя за место в команде, будут такие результаты как сегодня. Считаю, это ни к чему», – сказал Малышко.