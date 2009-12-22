Эксперты WADA не смогли получить данные из московской лаборатории. Их оборудование не было сертифицировано

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли получить данные из московской лаборатории.

Эксперты получили доступ в лабораторию, как и планировалось, а также извлекли некоторые данные. Однако они не смогли завершить процедуру из-за того, что их оборудование оказалось не сертифицировано по российским законам.

Этот вопрос не поднимался на встрече РУСАДА и WADA 28 ноября.

По договоренности с WADA Россия должна предоставить данные из лаборатории до 31 декабря, иначе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет отстранено. Глава экспертной группы Хосе Антонио Паскуаль теперь напишет отчет, который будет рассмотрен комитетом по соответствию WADA 14-15 января.

Тем не менее эксперты намерены продолжить работу в лаборатории незамедлительно в том случае, если Россия в кратчайшие сроки решит проблемы с сертификацией оборудования.