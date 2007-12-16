Кубок IBU. Гонка преследования. Морозова победила, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я

Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский пасьют. Победила россиянка Анастасия Морозова, ее соотечественница Виктория Сливко – 2-я, Светлана Миронова – 3-я.
2-й этап
Риднау, Италия
Женщины
Гонка преследования
1. Анастасия Морозова (Россия) – 31.05,1 (1+0+2+0)
2. Виктория Сливко (Россия) – 15,7 (0+0+0+0)
3. Светлана Миронова (Россия) – 55,5 (0+0+3+0)
4. Юлия Журавок (Украина) – 1.06,2 (0+0+0)
5. Ингела Андерссон (Швеция) – 1.19,2 (1+0+1+2)
6. Элизабет Хогберг (Швеция) – 1.30,7 (3+0+1+0)...
15. Надежда Белкина (Украина) – 2.32,2 (0+2+1+2)...
17. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 2.34,4 (1+0+1+1)...
19. Фелиция Линдквист (Швеция) – 2.41,8 (0+1+0+2)...
22. Ольга Абрамова (Украина) – 3.23,0 (2+0+0+2)
23. Екатерина Мошкова (Россия) – 3.35,0 (0+2+2+0)...
26. Наталья Гербулова (Россия) – 4.12,4 (0+0+3+2)...
36. Ирина Казакевич (Россия) – 5.23,1 (2+0+3+2)