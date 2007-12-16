Кубок IBU. Гонка преследования. Морозова победила, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я

Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский пасьют. Победила россиянка Анастасия Морозова, ее соотечественница Виктория Сливко – 2-я, Светлана Миронова – 3-я.

2-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Гонка преследования



1. Анастасия Морозова (Россия) – 31.05,1 (1+0+2+0)

2. Виктория Сливко (Россия) – 15,7 (0+0+0+0)

3. Светлана Миронова (Россия) – 55,5 (0+0+3+0)

4. Юлия Журавок (Украина) – 1.06,2 (0+0+0)

5. Ингела Андерссон (Швеция) – 1.19,2 (1+0+1+2)

6. Элизабет Хогберг (Швеция) – 1.30,7 (3+0+1+0)...

15. Надежда Белкина (Украина) – 2.32,2 (0+2+1+2)...

17. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 2.34,4 (1+0+1+1)...

19. Фелиция Линдквист (Швеция) – 2.41,8 (0+1+0+2)...

22. Ольга Абрамова (Украина) – 3.23,0 (2+0+0+2)

23. Екатерина Мошкова (Россия) – 3.35,0 (0+2+2+0)...

26. Наталья Гербулова (Россия) – 4.12,4 (0+0+3+2)...

36. Ирина Казакевич (Россия) – 5.23,1 (2+0+3+2)