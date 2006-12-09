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    Ирина Старых: «Думала, что падение на первой стрельбе меня выбьет. Но нет, психологически устойчива»

    Теги Кубок мира сборная России жен Ирина Старых Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке (8-е место).

    «Довольна, потому что состояние было в начале пасьюта очень тяжелое. Думала, буду просто терпеть. Но после третьего круга стало отпускать, на финишном круге смогла встать впереди девочек и удержать позицию.

    Люблю контактные гонки. Единственное – на первой стрельбе мы столкнулись, я упала. Думала, что это меня как-то выбьет. Но нет, психологически устойчива», – сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

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