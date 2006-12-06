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    Сергей Чепиков: «Наши ребята подготовлены. Функциональное состояние хорошее, проигрыш лидерам – в районе 30 секунд»

    Теги Сергей Чепиков Кубок мира сборная России Биатлон

    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал выступление мужской сборной России в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, финишировавший 12-м.

    «Если говорить о мужской гонке, то, в принципе, ребята – подготовлены. Общее функциональное состояние хорошее, проигрыш лидерам – в районе 30 секунд, поэтому нет поводов для паники и беспокойства, да и результаты для индивидуальной гонки довольно плотные.

    Единственное – хотелось бы видеть более точную стрельбу. Будем надеяться, что дальше будут более удачные гонки. Видно, что ребята находятся в числе лидеров по функциональному состоянию, приятно, что команда ровная», – рассказал Чепиков.

    Быстрейшим из россиян в гонке был Александр Логинов, который проиграл на лыжне норвежцу Йоханнесу Бо 1 минуту и 26 секунд.

    Наши биатлонисты уже плачут, падают и опаздывают на старт. Хотя никакой трагедии нет

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