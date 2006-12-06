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    Васильева заплакала после гонки в Поклюке: «Много работаем, но не получается. Кажется, что на Кубке мира вообще делать нечего»

    Теги Кубок мира сборная России жен Маргарита Васильева Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (42-е место).

    Спортсменка расплакалась во время интервью.

    «Я спокойна. Обычные соревнования, как везде, только народу побольше.

    Планировала начать спокойно, потом войти в гонку. Но, мне кажется, мы немножко не готовы. Чувствую, что сил не хватает уже на втором-третьем-четвертом кругах. Было тяжеловато.

    У меня самый быстрый разгон в команде? Не знаю, я начала спокойно, потом кончились силы.

    Столько работы сделано. Хочется, чтобы здесь и сейчас было легко. Но легко не получается – и немного обидно. Я все понимаю, это только начало… Но мы много работаем и почему-то не получается.

    В первую очередь надо все обсудить с тренером, чтобы он объяснил мне, где и в чем были провалы. И самой разобраться, как гонка прошла.

    На эмоциях мне кажется, что здесь вообще делать нечего. А на самом деле все хорошо. Заряжена бороться дальше, мне хочется войти в форму и посмотреть на девчонок мирового класса», – рассказала Васильева в эфире «Матч ТВ».

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