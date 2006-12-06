Васильева заплакала после гонки в Поклюке: «Много работаем, но не получается. Кажется, что на Кубке мира вообще делать нечего»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (42-е место).

Спортсменка расплакалась во время интервью.

«Я спокойна. Обычные соревнования, как везде, только народу побольше.

Планировала начать спокойно, потом войти в гонку. Но, мне кажется, мы немножко не готовы. Чувствую, что сил не хватает уже на втором-третьем-четвертом кругах. Было тяжеловато.

У меня самый быстрый разгон в команде? Не знаю, я начала спокойно, потом кончились силы.

Столько работы сделано. Хочется, чтобы здесь и сейчас было легко. Но легко не получается – и немного обидно. Я все понимаю, это только начало… Но мы много работаем и почему-то не получается.

В первую очередь надо все обсудить с тренером, чтобы он объяснил мне, где и в чем были провалы. И самой разобраться, как гонка прошла.

На эмоциях мне кажется, что здесь вообще делать нечего. А на самом деле все хорошо. Заряжена бороться дальше, мне хочется войти в форму и посмотреть на девчонок мирового класса», – рассказала Васильева в эфире .