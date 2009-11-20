«Калашников» в 2019 году начнет серийное производство новой биатлонной винтовки

Концерн «Калашников» в 2019 году приступит к серийному производству новой биатлонной винтовки «Би-7-7».

«Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства.

Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты могут перейти на новые российские винтовки.

В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным», – рассказал директор по спортивным проектам «Калашникова» .