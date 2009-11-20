Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Калашников» в 2019 году начнет серийное производство новой биатлонной винтовки

    Теги Иван Черезов сборная России сборная России жен Ижмаш Биатлон

    Концерн «Калашников» в 2019 году приступит к серийному производству новой биатлонной винтовки «Би-7-7».

    «Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства.

    Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

    Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты могут перейти на новые российские винтовки.

    В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным», – рассказал директор по спортивным проектам «Калашникова» Иван Черезов.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться