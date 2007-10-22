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    Гараничев больше всех тестировался РУСАДА в 2018 году, Бабиков, Логинов и Цветков не сдавали проб вообще

    Теги сборная России допинг IBU Антон Шипулин РУСАДА Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Биатлон

    Бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев больше всех среди биатлонистов сборной России тестировался Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2018 году.

    Гараничев сдал пять проб, Алексей Волков – четыре, по две – Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков с 1 января по 15 октября не тестировались сотрудниками РУСАДА.

    Все семеро включены в международный пул допинг-тестирования и регулярно проверяются Международным союзом биатлонистов (IBU). В пулы тестирования РУСАДА они не входят.

    В пулы тестирования РУСАДА находятся 28 биатлонистов (15 мужчин и 13 женщин). Чаще всех тестировали Валентину Телицину, которая не выступала в минувшем сезоне на зарубежных стартах. Она сдала девять проб.

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