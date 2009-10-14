Светлана Миронова: «В прошлом сезоне долго ломала себе голову: почему я еду в Ижевск, а другие продолжают бегать на Кубке мира?»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своем конфликте с тренерами сборной в прошлом сезоне.

– Всех сильно удивила ситуация, когда вас отправили из сборной на «Ижевскую винтовку».

– Я и сама совершенно такого не ожидала. Тем более, что в команде были девочки, которые, как бы это правильно сказать…

– Ничуть не в меньшей степени, чем вы, заслуживали отправки на дополнительный отбор?

– Ну да, можно сказать и так. Я долго ломала себе голову: почему еду в Ижевск, в то время как другие продолжают бегать в Кубке мира? Было и непонятно, и в какой-то степени обидно. Никто ведь ничего мне не объяснил. Я не плакала. Это не повод для слез. Но в отношениях с тренерами, естественно, возник конфликт.

– В чем это выражалось?

– Мне было обидно. Почему такая несправедливость? Не выясняла отношений, не задавала вопросов, но определенное напряжение в наших отношениях возникло.

– Работая с нынешним штабом российской сборной, вы чувствуете себя более комфортно, чем год назад?

– Да, намного. Снова захотелось тренироваться. У нас подобралась очень дружная команда, идет постоянный диалог с тренерами, и если подводить черту под летней подготовкой, включая летний чемпионат России, могу сказать, что чувствую себя значительно лучше. Год назад я еле добиралась до финиша. В этом сезоне бежала довольно легко, несмотря на то, что накануне немного приболела.

– Как у вас обстоят дела со стрельбой?

– Если сравнивать мою нынешнюю стрелковую подготовку с той, что была раньше, сдвиг произошел существенный. Особенно это касается моего понимания стрельбы, отношения к этому процессу. Когда работаешь осознанно, четко понимая, что и зачем делаешь, появляется внутренняя уверенность. Мы много работали над скорострельностью, – сказала Миронова.