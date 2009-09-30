Алексей Слепов: «Не понимаю, откуда информация, якобы у меня хотят отобрать мандат»

Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал информацию о том, что экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова претендует на его депутатский мандат.

В сентябре этого года Слепов вошел в заксобрание региона от партии «Единая Россия».

«Я вообще не понимаю, откуда пошла информация, якобы у меня хотят отобрать мандат. На самом деле, когда прошел второй тур выборов губернатора, ко мне никто не обращался по этому вопросу – ни со стороны администрации, ни из прессы.

Возможно, журналистам просто стало понятно, кто здесь крайний. По сравнению с директорами крупных компаний, конечно, спортсмен не имеет такого управленческого опыта. Я постоянно тренируюсь, живу где-то в лесу, а не в офисе.

Но с другой стороны, в свободное время я тоже постоянно общаюсь с людьми, посещаю школы и другие учреждения.

Одно заседание я уже посетил, участвовал в двух митингах. Так что пока мои занятия спортом никак не мешают политической деятельности.

В самом начале этого подготовительного сезона я вообще не понимал, чем буду дальше заниматься. Стали поступать разные предложения – от выступлений за другую страну до идеи попробовать себя в политике. Я решил пойти этим путем. Мало ли что случится в спорте, на будущее нужно иметь какие-то варианты», – сказал Слепов.

Слепов отказал в передаче депутатского мандата экс-губернатору Владимирской области