Биография Мартена Фуркада переведена на русский язык

Биографическая книга пятикратного олимпийского чемпионата Мартена Фуркада переведена на русский язык и скоро поступит в продажу в России.

Книгу «Моя мечта о золоте и снеге» можно будет приобрести на сайте издательства «ЭКСМО».

«К идее написать книгу меня побудили воспоминания о важных событиях, которые остались вне поля зрения прессы. Кем я стал как спортсмен и как человек. Я знаю, насколько важно услышать однажды – «Ты сможешь», и как это может перевернуть судьбу», – говорится в аннотации к книге.

Автобиография Фуркада будет издана в твердом переплете, в книге 256 страниц.

ФОТО 1

ФОТО 2