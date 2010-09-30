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    Биография Мартена Фуркада переведена на русский язык

    Теги сборная Франции фото Мартен Фуркад Биатлон

    Биографическая книга пятикратного олимпийского чемпионата Мартена Фуркада переведена на русский язык и скоро поступит в продажу в России. 

    Книгу «Моя мечта о золоте и снеге» можно будет приобрести на сайте издательства «ЭКСМО». 

    «К идее написать книгу меня побудили воспоминания о важных событиях, которые остались вне поля зрения прессы. Кем я стал как спортсмен и как человек. Я знаю, насколько важно услышать однажды – «Ты сможешь», и как это может перевернуть судьбу», – говорится в аннотации к книге. 

    Автобиография Фуркада будет издана в твердом переплете, в книге 256 страниц. 

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