Анатолий Хованцев: «Не рассчитываем на то, что вот придет Шипулин и все сделает. Мы готовим команду»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что не знает, продолжит ли Антон Шипулин карьеру.

«Здесь, в Тюмени, я общался с родителями Антона, они просили меня пока сына не дергать, чтобы он сам принял решение.

Я не знаю, какое решение он примет. Но мы и не рассчитываем на то, что вот придет Антон, и он все сделает. Мы готовим команду.

Если придет, будем смотреть, в каком он состоянии и когда возможен для него старт. Сегодня об этом говорить рано, потому что в любом случае для этого Антону нужно проделать определенную работу», – рассказал Хованцев.

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