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    Анатолий Хованцев: «Не рассчитываем на то, что вот придет Шипулин и все сделает. Мы готовим команду»

    Теги сборная России Антон Шипулин Анатолий Хованцев Биатлон

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что не знает, продолжит ли Антон Шипулин карьеру.

    «Здесь, в Тюмени, я общался с родителями Антона, они просили меня пока сына не дергать, чтобы он сам принял решение.

    Я не знаю, какое решение он примет. Но мы и не рассчитываем на то, что вот придет Антон, и он все сделает. Мы готовим команду.

    Если придет, будем смотреть, в каком он состоянии и когда возможен для него старт. Сегодня об этом говорить рано, потому что в любом случае для этого Антону нужно проделать определенную работу», – рассказал Хованцев.

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