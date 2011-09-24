Александр Тихонов: «Черезов как был, так и остается бесполезным человеком в любом коллективе»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу Ивана Черезова после завершения спортивной карьеры.

«Сейчас член правления СБР Иван Черезов берет интервью у Антона Шипулина и спрашивает, на какие изменения ты рассчитываешь с новым руководством СБР, а тот начинает критиковать места сборов команды. Вот мне интересно, Черезов себя ассоциирует с новым руководством. Он же сам член правления и сам должен предлагать изменения.

Ваня, ты как был, так и остаешься бесполезным человеком в любом коллективе и приспособленцем. Ты же подписывал письма против меня, когда начинался развал биатлона, затем пел хвалебные песни Кущенко, когда развал продолжался, потом до последнего момента лавировал между Драчевым и Майгуровым, чтобы найти себе местечко в правлении, а сейчас сидишь там и ничего не можешь предложить.

Ты же сам провоцируешь такими вопросами критику своих товарищей. Вдруг их уберут, а ты тут как тут. Ты пытаешься заниматься развитием концерта «Калашников», работаешь в законодательном собрании Удмуртии, теперь в правлении СБР, но сделал-то ты что? Типичный приспособленец, многостаночник, который берется за все, но ни в чем толком не разбирается», – написал Тихонов.