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    Александр Тихонов: «Черезов как был, так и остается бесполезным человеком в любом коллективе»

    Теги Сергей Кущенко Иван Черезов Александр Тихонов СБР Виктор Майгуров Владимир Драчев Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу Ивана Черезова после завершения спортивной карьеры.

    «Сейчас член правления СБР Иван Черезов берет интервью у Антона Шипулина и спрашивает, на какие изменения ты рассчитываешь с новым руководством СБР, а тот начинает критиковать места сборов команды. Вот мне интересно, Черезов себя ассоциирует с новым руководством. Он же сам член правления и сам должен предлагать изменения.

    Ваня, ты как был, так и остаешься бесполезным человеком в любом коллективе и приспособленцем. Ты же подписывал письма против меня, когда начинался развал биатлона, затем пел хвалебные песни Кущенко, когда развал продолжался, потом до последнего момента лавировал между Драчевым и Майгуровым, чтобы найти себе местечко в правлении, а сейчас сидишь там и ничего не можешь предложить.

    Ты же сам провоцируешь такими вопросами критику своих товарищей. Вдруг их уберут, а ты тут как тут. Ты пытаешься заниматься развитием концерта «Калашников», работаешь в законодательном собрании Удмуртии, теперь в правлении СБР, но сделал-то ты что? Типичный приспособленец, многостаночник, который берется за все, но ни в чем толком не разбирается», – написал Тихонов.

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