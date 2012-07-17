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    Тулаев – сын топ-менеджера «ФосАгро». С этой компаний Драчев вел переговоры о сотрудничестве

    Теги сборная России СБР Владимир Драчев Владислав Тулаев Биатлон

    25-летний специалист по стрельбе Владислав Тулаев является сыном топ-менеджера компании «ФосАгро», с которой Союз биатлонистов России (СБР) вел переговоры о сотрудничестве.

    Светлана Тулаева – ответственный секретарь подкомитета по сельскому хозяйству, переработке, водным и лесным ресурсам Комитета РСПП по международному сотрудничеству, член дирекции по связям с государственными органами ПАО «ФосАгро».

    7 июня глава СБР Владимир Драчев опубликовал фотографии с переговоров о сотрудничестве с «ФосАгро». На встрече присутствовала Тулаева. На следующий день были опубликованы официальные списки специалистов сборной России на сезон-2018/19, где тренером резервной мужской команды значился Владислав Тулаев.

    Накануне специалист опубликовал в инстаграме видео, в котором говорил о работе в команде, зарплате, а также заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

    В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет

    ФОТО – инстаграм Владимира Драчева

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