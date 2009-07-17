«Зачем оценивать действия идиота?». Губерниев – о видео 25-летнего тренера Тулаева

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет видео 25-летнего специалиста по стрельбе биатлонной сборной России Владислава Тулаева.

«Зачем оценивать действия идиота? Объясните», – ответил Губерниев на просьбу болельщика прокомментировать ситуацию с Тулаевым.

Накануне Тулаев опубликовал в инстаграме видео, в котором говорил о работе в команде, зарплате, а также заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет