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    «Зачем оценивать действия идиота?». Губерниев – о видео 25-летнего тренера Тулаева

    Теги сборная России СБР Дмитрий Губерниев Владислав Тулаев Биатлон

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет видео 25-летнего специалиста по стрельбе биатлонной сборной России Владислава Тулаева.

    «Зачем оценивать действия идиота? Объясните», – ответил Губерниев на просьбу болельщика прокомментировать ситуацию с Тулаевым.

    Накануне Тулаев опубликовал в инстаграме видео, в котором говорил о работе в команде, зарплате, а также заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

    В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет

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