Александр Тихонов: «Про Майгурова могу сказать только одно – лжец и мошенник»

Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что Владимир Драчев – лучший кандидат на пост президента .

«Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта Ханты-Мансийского автономного округа, у него оказался поддельный диплом, купленный на рынке. Он более 10 лет обманывал всех.

Потом, когда пришел Прохоров, Кущенко, Майгуров, Барнашов, Пак – эта вся бригада, которая за 5,5 лет умудрилась развалить все, что мы строили 55 лет.

Прохорова я не ругаю: он им дал денег кучу. Они воюют не за то, чтобы исправить биатлон. Они боятся, что нигде больше не пригодятся. Про Майгурова могу сказать только одно – лжец и мошенник.

– уважаемый человек. Но это не его работа. Он любит быть там, где не надо сильно много работать. Я был 13 лет и семь месяцев президентом – вы не представляете, какая это рутинная работа. Это дисциплина, это ответственность.

– подполковник. Закончил военный факультет института Лесгафта, Академию госуправления при президенте, четыре года был главой самого большого района Ленинградской области. То есть прошел хорошую школу.

Четырехкратный чемпион мира, призер двух Олимпиад, завоевал Большой глобус. Анкета безупречная», – рассказал Тихонов.