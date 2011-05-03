Дмитрий Васильев: «Раздражает, как нынешние спортсмены себя ведут. Сейчас тренеров клянут на каждом углу»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о том, что изменил бы в сборной России, если бы стал вице-президентом СБР.

– Начал бы с дисциплины. С выстраивания четко функционирующей структуры и четкого разграничения полномочий. В СБР на сегодняшний день этого нет. Все занимаются всем, и никто ни за что не отвечает. Только сейчас стало по-настоящему понятно, в насколько масштабном и глобальном кризисе находится российский биатлон. Дальше – уже точка невозврата.

Поэтому сейчас нужно кардинально переосмыслить все, что происходит. В одиночку с этим не справится никто, должна обязательно быть команда единомышленников. Поэтому, собственно, мы с Виктором Майгуровым и решили объединить усилия и работать вместе.

– Что, на ваш взгляд, делают не так российские тренеры? Почему результаты сборной с каждым новым сезоном падают все ниже?

– Дело, как мне кажется, не в тренерах, а в том, что должно быть четкое распределение функций. Если руководитель доверяет тренеру какой-то участок работы, он не должен вмешиваться в работу специалиста. И никто другой не должен. А ведь это вплоть до сегодняшнего дня вообще никак не соблюдалось. Тренеров все время пытались учить, как именно им следует работать, какие давать нагрузки.

Вокруг команды постоянно крутились какие-то аналитики, которые никогда не имели собственной тренерской практики, но постоянно что-то рекомендовали, никак не отвечая при этом за результат. Это же абсолютное безумие!

Что все мы слышали после Игр в Сочи? Что Шипулин будет рвать соперников похлеще молодого Бьорндалена. И что мы увидели? Спортсмена, у которого мало того, что нет результата, так еще и жуткая депрессия, поскольку он просто потерял себя. А во что за четыре года превратился Алексей Волков?

– Неужели в сборной команде такие нагрузки и такая обстановка, что спортсмены готовы уйти куда угодно и тренироваться с кем угодно?

– Из своего опыта могу сказать, что слушать только спортсмена здесь тоже неправильно. Действующего спортсмена вообще нельзя воспринимать всерьез. Лично меня до такой степени удивляет и раздражает, как нынешние спортсмены себя ведут, что я даже как-то подходил к Александру Привалову, к Виктору Маматову, и спрашивал: неужели я сам был таким же?

Не припомню, чтобы в мое время хоть кто-то пытался указывать тренеру, как именно тот должен его тренировать. Это даже в голову не приходило. Но доверие тренерам было безоговорочным. Доверие и дисциплина. И это, кстати, залог успеха в любой работе. Без жесткой дисциплины в спорте вообще невозможно добиться результата

Сейчас тренеров клянут на каждом углу, как только могут. Как вообще можно работать в таких условиях, когда с одной стороны тебе постоянно и абсолютно беспорядочно что-то советуют, а с другой – приходит спортсмен и заявляет, что вообще не считает нужным тренироваться так, как ты ему говоришь? Если бы я хоть раз заявил подобное, на этом, полагаю, моя карьера сразу бы закончилась, – сказал Васильев.