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    Дмитрий Васильев: «Раздражает, как нынешние спортсмены себя ведут. Сейчас тренеров клянут на каждом углу»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Антон Шипулин Алексей Волков Дмитрий Васильев Биатлон

    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о том, что изменил бы в сборной России, если бы стал вице-президентом СБР.

    – Начал бы с дисциплины. С выстраивания четко функционирующей структуры и четкого разграничения полномочий. В СБР на сегодняшний день этого нет. Все занимаются всем, и никто ни за что не отвечает. Только сейчас стало по-настоящему понятно, в насколько масштабном и глобальном кризисе находится российский биатлон. Дальше – уже точка невозврата.

    Поэтому сейчас нужно кардинально переосмыслить все, что происходит. В одиночку с этим не справится никто, должна обязательно быть команда единомышленников. Поэтому, собственно, мы с Виктором Майгуровым и решили объединить усилия и работать вместе.

    – Что, на ваш взгляд, делают не так российские тренеры? Почему результаты сборной с каждым новым сезоном падают все ниже?

    – Дело, как мне кажется, не в тренерах, а в том, что должно быть четкое распределение функций. Если руководитель доверяет тренеру какой-то участок работы, он не должен вмешиваться в работу специалиста. И никто другой не должен. А ведь это вплоть до сегодняшнего дня вообще никак не соблюдалось. Тренеров все время пытались учить, как именно им следует работать, какие давать нагрузки.

    Вокруг команды постоянно крутились какие-то аналитики, которые никогда не имели собственной тренерской практики, но постоянно что-то рекомендовали, никак не отвечая при этом за результат. Это же абсолютное безумие!

    Что все мы слышали после Игр в Сочи? Что Шипулин будет рвать соперников похлеще молодого Бьорндалена. И что мы увидели? Спортсмена, у которого мало того, что нет результата, так еще и жуткая депрессия, поскольку он просто потерял себя. А во что за четыре года превратился Алексей Волков?

    – Неужели в сборной команде такие нагрузки и такая обстановка, что спортсмены готовы уйти куда угодно и тренироваться с кем угодно?

    – Из своего опыта могу сказать, что слушать только спортсмена здесь тоже неправильно. Действующего спортсмена вообще нельзя воспринимать всерьез. Лично меня до такой степени удивляет и раздражает, как нынешние спортсмены себя ведут, что я даже как-то подходил к Александру Привалову, к Виктору Маматову, и спрашивал: неужели я сам был таким же?

    Не припомню, чтобы в мое время хоть кто-то пытался указывать тренеру, как именно тот должен его тренировать. Это даже в голову не приходило. Но доверие тренерам было безоговорочным. Доверие и дисциплина. И это, кстати, залог успеха в любой работе. Без жесткой дисциплины в спорте вообще невозможно добиться результата

    Сейчас тренеров клянут на каждом углу, как только могут. Как вообще можно работать в таких условиях, когда с одной стороны тебе постоянно и абсолютно беспорядочно что-то советуют, а с другой – приходит спортсмен и заявляет, что вообще не считает нужным тренироваться так, как ты ему говоришь? Если бы я хоть раз заявил подобное, на этом, полагаю, моя карьера сразу бы закончилась, – сказал Васильев.

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