Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что с приходом Майгурова или Драчева в СБР что-то изменится»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от выборов главы Союза биатлонистов России ( ), которые пройдут 18 мая.

«Честно говоря, ни от Майгурова, ни от Драчева я не вижу перспективы правильного руководства. Хотелось бы, чтобы с приходом Майгурова или Драчева все изменилось в лучшую сторону. Но как-то сомневаюсь – дай Бог, чтобы худшего не было. Но хуже, наверное, все-таки уже некуда.

Александр Кравцов обещал все изменить после того, как сменил на посту . Но за четыре года он не сделал ничего положительного. По крайней мере, у Прохорова были результаты в Сочи – у Кравцова вообще ничего не было.

Проблема ведь и в том, что параллельно к власти в биатлоне любыми путями устремляются и люди, которые вообще некомпетентны в этой области. Это меня очень тревожит. У нас не омолаживается состав. Работают люди все старше и старше. Нет никакой тенденции к омоложению биатлона в руководящих структурах.

Володя Драчев, конечно, говорил, что будет все в корне менять: омолаживать состав, подтягивать специалистов, которые выступали во времена его спортивной карьеры. Но у меня есть сомнения.

Но у нас совсем не понятно, по какому принципу руководители набирают тренерский штаб и каков критерий отбора спортсменов в команду. Хотелось бы, чтобы биатлонистов отбирали по рейтингу. Есть 8 сильнейших женщин и 8 сильнейших мужчин – их надо брать в главную команду.

Потому что при Кравцове вообще ничего не изменилось. Думаю, что и в следующее четырехлетие мало что изменится. Но очень хочется перемен. Потому что у меня две дочери, которые попадают в сборную команду. Мне бы хотелось, чтобы они тренировались в хороших руках, чтобы было взаимопонимание», – сказала Резцова.