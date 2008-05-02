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    Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что с приходом Майгурова или Драчева в СБР что-то изменится»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Анфиса Резцова Александр Кравцов Виктор Майгуров Владимир Драчев Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от выборов главы Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 18 мая.

    «Честно говоря, ни от Майгурова, ни от Драчева я не вижу перспективы правильного руководства. Хотелось бы, чтобы с приходом Майгурова или Драчева все изменилось в лучшую сторону. Но как-то сомневаюсь – дай Бог, чтобы худшего не было. Но хуже, наверное, все-таки уже некуда.

    Александр Кравцов обещал все изменить после того, как сменил на посту Михаила Прохорова. Но за четыре года он не сделал ничего положительного. По крайней мере, у Прохорова были результаты в Сочи – у Кравцова вообще ничего не было.

    Проблема ведь и в том, что параллельно к власти в биатлоне любыми путями устремляются и люди, которые вообще некомпетентны в этой области. Это меня очень тревожит. У нас не омолаживается состав. Работают люди все старше и старше. Нет никакой тенденции к омоложению биатлона в руководящих структурах.

    Володя Драчев, конечно, говорил, что будет все в корне менять: омолаживать состав, подтягивать специалистов, которые выступали во времена его спортивной карьеры. Но у меня есть сомнения.

    Но у нас совсем не понятно, по какому принципу руководители набирают тренерский штаб и каков критерий отбора спортсменов в команду. Хотелось бы, чтобы биатлонистов отбирали по рейтингу. Есть 8 сильнейших женщин и 8 сильнейших мужчин – их надо брать в главную команду.

    Потому что при Кравцове вообще ничего не изменилось. Думаю, что и в следующее четырехлетие мало что изменится. Но очень хочется перемен. Потому что у меня две дочери, которые попадают в сборную команду. Мне бы хотелось, чтобы они тренировались в хороших руках, чтобы было взаимопонимание», – сказала Резцова.

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