Владимир Драчев: «Приглашение Бьорндалена сработало бы положительно на имидж российского биатлона»

Четырехкратный чемпион мира и кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве восьмикратного олимпийского чемпиона и сборной России.

«Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся. Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом?

Тут, конечно, несколько серьезных моментов. Во-первых, интересно ли ему это и готов ли он согласиться на такое предложение? Во-вторых, финансовый вопрос. Он же не будет работать за ту зарплату, что получают наши специалисты.

В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях.

Совершенно необязательно в качестве главного или старшего тренера. Даже лучше было бы рассматривать его как просто тренера. В мужской, женской, молодежной сборной – неважно. Главное, чтобы он бы в команде и участвовал в работе.

Он на личном примере мог бы показать спортсменам, как и что нужно делать. На самом деле, мысль о приглашении Бьорндалена очень интересная», – сказал Драчев.