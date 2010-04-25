Женскую сборную Украины возглавит российский тренер

Украинская биатлонистка сообщила о том, что женскую сборную Украины возглавит российский специалист.

По словам биатлонистки, имя тренера, а также двух его ассистентов станет известно 30 апреля.

Также Пидгрушная прокомментировала бойкот сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени.

«Не сказать, что я рада тому что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это не ехать на территорию агрессора, но этим мы сделали помощь России.

Мы потеряли квоту, а они, получается, получили», – сказала Пидгрушная.