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    Женскую сборную Украины возглавит российский тренер

    Теги Кубок мира сборная Украины жен Елена Пидгрушная политика Биатлон

    Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сообщила о том, что женскую сборную Украины возглавит российский специалист.

    По словам биатлонистки, имя тренера, а также двух его ассистентов станет известно 30 апреля. 

    Также Пидгрушная прокомментировала бойкот сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени. 

    «Не сказать, что я рада тому что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это не ехать на территорию агрессора, но этим мы сделали помощь России.

    Мы потеряли квоту, а они, получается, получили», – сказала Пидгрушная. 

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