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    Виталий Норицын: «Если решат, что есть лучше кандидат в основную сборную, то с удовольствием поработаю с резервом»

    Теги сборная России жен Виталий Норицын Ульяна Кайшева Биатлон

    Тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что подал заявку в наставники основной команды.

    – По ходу сезона не было чувства, что вы немного на задворках мирового биатлона?

    – Нет. Мы всегда были в обойме. У нас на Кубке мира постоянно участвовала Ульяна Кайшева, выступила на Олимпиаде. Я не чувствую, что на Кубке IBU мы какие-то брошенки. Мы работаем, растим молодежь. За ними все-таки будущее. Это немножко другая сторона медали, но никак не шаг назад. Это тоже наша команда, сборная России. Просто резервная.

    – Вы уже понимаете свою роль на следующий сезон?

    – Нет. У нас еще не выбран тренерский состав. Вывесили на сайт, что можно подавать заявку на конкурс. Подам на национальную команду и резервную. Посмотрим.

    – Главная цель – национальная команда?

    – Первостепенная. Если решат, что есть лучше кандидат, то с удовольствием поработаю с резервом. Могу и с юниорами. Специфику – в каком возрасте и что надо делать – я понимаю, – рассказал Норицын.

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