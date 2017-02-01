Дмитрий Малышко: «Если придут тренеры, которые возьмут сильнейших по рейтингу, с такими я готов работать»

Российский биатлонист сообщил, что примет решение о подготовке к сезону после формирования нового тренерского штаба.

«Я подожду результатов, подведения итогов. Посмотрю, какой будет штаб сформирован, какое будет руководство, кого они сами захотят видеть в команде.

Если опять будут кричать, что нужны молодые, то, думаю, нет смысла тратить свое время, так как тобой не будут заниматься профессионально.

Поэтому, если что, буду опять отдельной группой тренироваться. Если придет тренерский коллектив, который возьмет по рейтингу сильнейших ребят и будет с ними работать во что бы то ни стало, с такими я готов работать», – рассказал Малышко.