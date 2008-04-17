Крэйг Риди: «Расследование российских допинговых дел должно быть доведено до конца»

Глава Всемирного антидопингового агентства ( ) Крейг Риди призвал международные спортивные федерации расследовать дела российских атлетов о нарушении антидопинговых правил.

«Это очень сложное расследование. Мы видим, что многие международные федерации перегружены данными.

Две федерации официально закрыли дела. Четыре продолжают рассмотрение дел. Семь запросили дополнительную информацию об исследованиях. Четыре запросили информацию о повторном анализе допинг-проб, полученных WADA.

Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон», – сказал Риди.