Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Йоханнес Бо: «Думал, что буду на подиуме с Пидручным и Гигонна»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии Йоханнес Бо Артем Тищенко Дмитрий Пидручный

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо думал, что в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти от Украины выступал вместо Артема Тищенко Дмитрий Пидручный.

    «Если честно, я представлял подиум немного иначе – с Пидручным, со мной и Гигонна. Но неожиданно в борьбу вклинился еще и парень из Австрии, причем ворвался он на огромной скорости, так что у меня просто не осталось шансов на победу.

    Но мы все равно на пьедестале – это отличный повод для радости», – отметил Бо.

    Норвегия выиграла бронзовые медали в миксте Контиолахти, Украина уступила им 6 секунд и финишировала 4-й.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться