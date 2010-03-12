Йоханнес Бо: «Думал, что буду на подиуме с Пидручным и Гигонна»

Норвежский биатлонист думал, что в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти от Украины выступал вместо Артема Тищенко Дмитрий Пидручный.

«Если честно, я представлял подиум немного иначе – с Пидручным, со мной и Гигонна. Но неожиданно в борьбу вклинился еще и парень из Австрии, причем ворвался он на огромной скорости, так что у меня просто не осталось шансов на победу.

Но мы все равно на пьедестале – это отличный повод для радости», – отметил Бо.

Норвегия выиграла бронзовые медали в миксте Контиолахти, Украина уступила им 6 секунд и финишировала 4-й.