Berlinger прекратит производство пробирок для допинг-проб. Некоторые модели трескаются на морозе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что швейцарская компания Berlinger прекратит выпускать пробирки для сбора допинг-проб.

Один из клиентов Berlinger заявил о том, что некоторые пробирки, выпускаемые фирмой, могут трескаться при низких температурах.

Главным образом дефект обнаруживался в емкостях BEREG-KIT Geneva, производство которых было приостановлено в январе после информации о том, что пробирки можно вскрыть. Кроме того, в последней модели BEREG-KIT тоже отмечается деформация при морозе, но в меньшей степени.

Представители WADA обратились в Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) с запросом насчет того, встречались ли подобные проблемы при работе в национальных антидопинговых организациях и лабораториях. На данный момент информации о подобных дефектах не поступало.

WADA продолжит отслеживать ситуацию с использованием продукции Berlinger в дальнейшем.