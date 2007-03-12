Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Berlinger прекратит производство пробирок для допинг-проб. Некоторые модели трескаются на морозе

    Теги допинг WADA iNADO

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что швейцарская компания Berlinger прекратит выпускать пробирки для сбора допинг-проб.

    Один из клиентов Berlinger заявил о том, что некоторые пробирки, выпускаемые фирмой, могут трескаться при низких температурах.

    Главным образом дефект обнаруживался в емкостях BEREG-KIT Geneva, производство которых было приостановлено в январе после информации о том, что пробирки можно вскрыть. Кроме того, в последней модели BEREG-KIT тоже отмечается деформация при морозе, но в меньшей степени.

    Представители WADA обратились в Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO)  с запросом насчет того, встречались ли подобные проблемы при работе в национальных антидопинговых организациях и лабораториях. На данный момент информации о подобных дефектах не поступало.

    WADA продолжит отслеживать ситуацию с использованием продукции Berlinger в дальнейшем.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться