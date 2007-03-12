Антон Шипулин: «Решение о дальнейшей карьере приму перед началом следующего сезона»

Российский биатлонист рассказал о пропуске Олимпиады, о капитане сборной, а также о дальнейшей карьере.

О пропуске Олимпиады: «Честно скажу, что бежал вчера и выигрывал не ради мести, а чтобы доказать и себе, и всему миру, что с нами обратились несправедливо.

Хотелось показать, что я действительно подводился к Олимпийским играм в хорошей форме. Две недели назад у меня была намного лучше форма, неделю назад она немножко пошла на спад.

Мне, конечно, было очень тяжело. Я постоянно надеялся, что нас позовут на Олимпиаду. Причем сначала я не хотел даже слышать об этом, думал, что даже если позовут, я уже не поеду, что мне не нужен такой позор. Но потом, когда немного мысли поутихли, понял, что шансом нужно воспользоваться в любом случае. Поэтому надеялся до последнего».

О капитане команды: «Насчет капитана сборной история сложная и немного даже смешная. Я же никогда не был капитаном команды. Никогда не соглашался, потому что у нас ходит слух, что это дурной знак, черная метка.

Был у нас Николай Круглов, стал капитаном команды – результаты пошли вниз. Потом Максим Чудов, Иван Черезов, Евгений Устюгов.

Так как я человек суеверный, не беру это звание, чтобы не навешать на себя эту черную метку. Цветков не суеверный, сказал, что будет с гордостью нести это звание».

О том, будет ли продолжать карьеру: «Поговорим о дальнейшей карьере в конце сезона. Я поеду на чемпионат России, а потом уже после сезона расскажу кое-какие нюансы, поделюсь своей позицией. Думаю, окончательное решение буду принимать даже не в конце этого сезона, а перед началом следующего», – сказал Шипулин в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».