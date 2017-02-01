Дмитрий Малышко: «Думал, что давно уже сложил с себя полномочия капитана сборной»

Российский биатлонист рассказал о выступлении на этапе Кубка мира в Контиолахти, а также о том, что новым капитаном команды стал Максим Цветков.

«Думал, что давно сложил с себя полномочия капитана. Но оказывается, официально только сейчас передал их . На обеде прикололись, а все восприняли это серьезно и сказали, что нужно перехватывать инициативу, так как Максим представляет более молодое поколение. Мне полегчало намного, мышцы все отпустило и все стало замечательно.



Не задумывался о смешанной эстафете, настраивался на одну гонку, распыляться не хотел. Хотел показать результат здесь и сейчас.



Провожу в Контиолахти минимум пару выходных летом, межсборье и пару сборов. Эти трассы знаю замечательно. Здесь в основном питерские болельщики, поэтому выступаю как дома.

Двоих детей мы оставили дома, с тремя уже тяжело. Жена здесь с Филиппом, он за меня болел и сказал, что я самый быстрый биатлонист, несмотря на 26-е место в спринте.



Тренеры сказали, что еду в Норвегию. Настраиваюсь провести эти этапы достойно. А дальше если не Тюмень, то ЧР в Ханты-Мансийске», – сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».