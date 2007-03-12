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    Анна Богалий: «Россиянки стройные и изящные, им для скорости не хватает мышечной массы»

    Теги Дарья Домрачева Анна Богалий Кубок мира сборная России жен сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт

    Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о том, почему российские биатлонистки уступают соперницам по скорости.

    «Большинству наших девушек не хватает силового компонента. Когда по лыжне идет Домрачева, другие иностранные лидеры или Катя Юрлова, я вижу, как мощно они толкаются, вижу, как работают мышцы, и понимаю, что люди много работали для того, чтобы развить силовые качества.

    Большинство наших девочек отличается даже внешне. Они стройные и изящные. Со стороны складывается впечатление, что им просто не хватает мышечной силы», – сказала Богалий.

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