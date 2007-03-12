Лоуэлл Бэйли: «Во всем мире поддерживают решение не ехать на этап Кубка мира в Россию»

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что руководство Международного союза биатлонистов ( ) должно смениться после того, как было принято решение оставить этап Кубка мира в России.

«Это похоже на пощечину для всех тех, кто выступает за чистый спорт и честные соревнования. По моему мнению, настало время для того, чтобы в IBU появилось новое руководство.

Спортсмены со всего мира подходили ко мне, писали письма в IBU, но организация об этом не сказала. Во всем мире поддерживают решение не ехать в Тюмень в этом году», – сказал Бэйли.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. На данный момент о бойкоте соревнований сообщили сборные США, Канады и Чехии, а также отдельные биатлонисты из других команд.