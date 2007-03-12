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    Лоуэлл Бэйли: «Во всем мире поддерживают решение не ехать на этап Кубка мира в Россию»

    Теги Лоуэлл Бэйли Кубок мира IBU сборная США

    Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) должно смениться после того, как было принято решение оставить этап Кубка мира в России.

    «Это похоже на пощечину для всех тех, кто выступает за чистый спорт и честные соревнования. По моему мнению, настало время для того, чтобы в IBU появилось новое руководство.

    Спортсмены со всего мира подходили ко мне, писали письма в IBU, но организация об этом не сказала. Во всем мире поддерживают решение не ехать в Тюмень в этом году», – сказал Бэйли.

    Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. На данный момент о бойкоте соревнований сообщили сборные США, Канады и Чехии, а также отдельные биатлонисты из других команд.

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