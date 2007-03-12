Сергей Коновалов: «Скажу откровенно – смотрел не все гонки Олимпиады-2018»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов рассказал о том, как пережил отстранение команды от Олимпийских игр в , а также об отношениях с россиянкой Татьяной Акимовой.

Об отстранении от Игр: «Постарались найти слова поддержки для девушек, когда узнали новость. Сложно принять это, когда ты уже в составе, но по каким-то причинам не едешь на Олимпиаду. Никаких нарушение антидопинговых правил не было. А ответа, почему не едут, не получили.

Когда немножко сошел весь этот ажиотаж, более-менее все успокоились, мы вернулись к работе. Конечно, каждый на своих местах по домам».

О том, за какими гонками следил: «На Олимпиаде смотрел не все гонки. Женские смотрел, но иногда читал просто текстовую трансляцию. Когда ты понимаешь, что должен быть там, но ты не там, а смотришь это по телевизору, непросто все это пережить, поэтому скажу откровенно – я смотрел не все гонки».

О Татьяне Акимовой: «Во время Игр у меня был постоянный контакт с теми тренерами, которые находились в Корее. Был контакт с Николаем Загурским, который отвечал за женскую команду.

Акимова в этом сезоне сказала, что мы ее не знаем и что мы ее не готовим. Но очень быстро забываются некоторые моменты – в позапрошлом году, когда я работал старшим тренером, ей был вручена награда лучшему новичку по версии IBU. Тот год мы работали вместе.

У нас с Татьяной нет конфликта, но ситуация непростая», – сказал Коновалов в эфире телеканала «Матч ТВ».