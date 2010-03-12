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    Дмитрий Ярошенко: «Эта победа Шипулина как успех наших хоккеистов на Олимпиаде»

    Теги Дмитрий Ярошенко Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Антона Шипулина в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    «Вы же слышали, что он сказал после гонки – две недели назад у него была объективно лучшая форма, чем сейчас. И мы видели, что сегодня ошибки тех биатлонистов, которые показывали высокую скорость на Олимпиаде, сегодня позволили Антону выиграть. Но эта победа очень важна в эмоциональном плане не только для Антона, но и для всех российских болельщиков.

    И сейчас понятно, что Шипулина очень не хватало на Олимпиаде. Что касается других ребят, то эта победа Антона как победа наших хоккеистов. Все-таки основная масса наших болельщиков болеете именно за Антона, и именно от него ждет побед. Он не только капитан нашей команды, но и по своим человеческим качествам – лидер», – рассказал Ярошенко.

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