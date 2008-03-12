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    Комиссия спортсменов Германии: «Решение восстановить ОКР не поможет вернуть доверие к спорту»

    Теги допинг МОК сборная России ОКР сборная России жен сборная Германии сборная Германии жен

    Комиссия спортсменов Германии прокомментировала решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

    «Немецкие спортсмены совершенно потрясены решением МОК о восстановлении ОКР. Оно не кажется неоспоримым и понятным.

    Пресс-релиз МОК ничего не объясняет ни общественности, ни спортсменам, почему такое решение было принято почти сразу после Олимпиады-2018.

    По мнению спортсменов, решение не было принято на основе прозрачных и обоснованных фактов. Оно не поможет восстановить доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России.

    Мы осознаем, что при таком подходе спорт и тем более МОК не в состоянии справиться с этим кризисом.

    Спорт превратился в систему, которая не способна позаботиться об атлетах, защитить их права и здоровье. Немецкие спортсмены считают, что действия МОК халатны. МОК поступает безответственно, не предпринимая никаких действий по защите спортсменов», – говорится в заявлении.

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