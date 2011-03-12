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    Южная и Северная Кореи не пройдут под единым флагом на церемонии открытия Паралимпиады-2018

    Теги Паралимпийские игры сборная Южной Кореи Пхенчхан-2018 МПК Эндрю Парсонс сборная КНДР

    Национальные паралимпийские комитеты КНДР и Республики Корея приняли решение, что делегации стран на церемонии открытия Паралимпиады-2018 пройдут раздельно.

    Международный паралимпийский комитет (МПК) предложил сторонам пройти на открытии под единым флагом, как это было на Олимпийских играх. Однако, несмотря на переговоры, прошедшие в дружеском ключе, было принято решение не объединять делегации.

    «Хоть мы и разочарованы, мы уважаем решения двух НПК, которые посчитали, что для обеих сторон будет лучше, если делегации пройдут по-отдельности.

    Международный олимпийский комитет (МОК) достиг большого прогресса в диалоге между этими двумя странами за месяц до начала Игр-2018 в Пхенчхане. И я думаю, что участие КНДР в турнире этого года – это шаг вперед для паралимпийского движения. Я считаю чрезвычайно значимым тот факт, что дебют Северной Кореи на Паралимпиадах пройдет именно здесь, в Южной Корее», – сказал глава МПК Эндрю Парсонс.

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