Южная и Северная Кореи не пройдут под единым флагом на церемонии открытия Паралимпиады-2018

Национальные паралимпийские комитеты КНДР и Республики Корея приняли решение, что делегации стран на церемонии открытия Паралимпиады-2018 пройдут раздельно.

Международный паралимпийский комитет (МПК) предложил сторонам пройти на открытии под единым флагом, как это было на Олимпийских играх. Однако, несмотря на переговоры, прошедшие в дружеском ключе, было принято решение не объединять делегации.

«Хоть мы и разочарованы, мы уважаем решения двух НПК, которые посчитали, что для обеих сторон будет лучше, если делегации пройдут по-отдельности.

Международный олимпийский комитет (МОК) достиг большого прогресса в диалоге между этими двумя странами за месяц до начала Игр-2018 в . И я думаю, что участие КНДР в турнире этого года – это шаг вперед для паралимпийского движения. Я считаю чрезвычайно значимым тот факт, что дебют Северной Кореи на Паралимпиадах пройдет именно здесь, в Южной Корее», – сказал глава МПК Эндрю Парсонс.