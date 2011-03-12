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    Антон Шипулин: «Кузьмина хотела отдать мне медаль Пхенчхана-2018, но я ее отговорил»

    Теги сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как переживал за сестру Анастасию Кузьмину во время ее выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

    В Корее Кузьмина, выступающая за команду Словакии, завоевала золото и два серебра.

    «Я был очень рад за Настю. Она хотела подарить мне медаль Олимпиады, но я ее отговорил, потому что это ее заслуженная. Мне хватило уже того, что она мне посвятила награду. Так что забирать железо нет никакого смысла.

    На этой Олимпиаде мне принесло радость ее выступление, я очень переживал за сестру», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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