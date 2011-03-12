Антон Шипулин: «Кузьмина хотела отдать мне медаль Пхенчхана-2018, но я ее отговорил»

Российский биатлонист рассказал о том, как переживал за сестру Анастасию Кузьмину во время ее выступления на Олимпиаде в .

В Корее Кузьмина, выступающая за команду Словакии, завоевала золото и два серебра.

«Я был очень рад за Настю. Она хотела подарить мне медаль Олимпиады, но я ее отговорил, потому что это ее заслуженная. Мне хватило уже того, что она мне посвятила награду. Так что забирать железо нет никакого смысла.

На этой Олимпиаде мне принесло радость ее выступление, я очень переживал за сестру», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».