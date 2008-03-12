Михаил Прохоров – адвокату Родченкова: «Попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Зайцевой, Романовой и Вилухиной»

Бывший президент Союза биатлонистов России ( ) Михаил Прохоров обратился с письмом к Джиму Уолдену, адвокату информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее российский бизнесмен сообщил, что берет все расходы биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и по ведению дела против Родченкова в суде Нью-Йорка на себя.

После этого Уолден обратился к Прохорову и пригрозил спецоперацией, которая будет направлена на то, чтобы разоблачить усилия правительства России по преследованию Родченкова в США.

«Я полагаю, что у человека вашего профессионального ранга и уровня образования могло бы быть больше объективности вместо того, чтобы предполагать, что финансируемый мною судебный иск против вашего клиента нацелен на «сведение счетов и запугивание информатора».

Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию. Моя убежденность в их невиновности является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам.

Кем бы ваш клиент ни являлся, он уже признался без всякого сожаления в том, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения, а также для подмены допинг-проб спортсменов.

Все это не делает из него героя, чтобы верить каждому его слову, напротив, его личные признания во лжи и обмане требуют полноценного пересмотра всех его утверждений.

Я же, со своей стороны, боролся за чистый спорт с того момента, как возглавил Союз биатлонистов России в 2008 году, боролся с такими людьми, как ваш клиент, которые обогащались за счет того, что предлагали спортсменам способы, как обмануть систему.

Как Вы смеете заявлять, что я каким-то образом нацелен «на подрыв усилий в борьбе против употребления допинга спортсменами?» В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом «Бруклин Нетс».

Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи , Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию. Ждем разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле», – написал Прохоров.