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    Анастасия Гореева: «Знала, что возьму сегодня медаль и займу пусть не первое, но хотя бы третье место»

    Теги чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России жен Анастасия Гореева

    Российская биатлонистка Анастасия Гореева, выигравшая золото в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров, прокомментировала свое выступление. 

     «Когда я проходила первый штрафной круг после решающей стойки, заметила, что еще никто не стоит на стрельбище, и я успеваю проскочить. Но все равно два промаха были очень обидны. Не справилась с волнением на рубеже.

    Настраивалась долго на эту гонку, но знала, что возьму сегодня медаль и займу пусть не первое, но хотя бы третье место. Я чувствовала, что готова хорошо. С каждым стартом выступать тяжелее, но сил мне хватило. Сумела распределить их. На этих стартах самочувствие отличное. Теперь буду готовиться к чемпионату России», – рассказала Гореева. 

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