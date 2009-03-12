Анастасия Гореева: «Знала, что возьму сегодня медаль и займу пусть не первое, но хотя бы третье место»

Российская биатлонистка , выигравшая золото в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров, прокомментировала свое выступление.

«Когда я проходила первый штрафной круг после решающей стойки, заметила, что еще никто не стоит на стрельбище, и я успеваю проскочить. Но все равно два промаха были очень обидны. Не справилась с волнением на рубеже.

Настраивалась долго на эту гонку, но знала, что возьму сегодня медаль и займу пусть не первое, но хотя бы третье место. Я чувствовала, что готова хорошо. С каждым стартом выступать тяжелее, но сил мне хватило. Сумела распределить их. На этих стартах самочувствие отличное. Теперь буду готовиться к чемпионату России», – рассказала Гореева.