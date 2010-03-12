Василий Томшин: «У нас в команде мощные парни, но сегодня был мой день»

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал свою победу в спринте на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Отепя.

«У нас действительно очень хорошая, сильная команда, поэтому мы выиграли все три гонки.

У нас мощные парни, но сегодня был мой день. Я очень счастлив выиграть и рад, что сумел отстрелять чисто и завоевать первую личную медаль первенства мира.

На последнем рубеже я решил немного взбодрить себя и изменить систему поражения мишеней. Постарался использовать эффект новизны. Обычно я начинаю традиционно справа, но сегодня я в третий раз в спортивной карьере решил начать от центра», – сказал Томшин.