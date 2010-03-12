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    Шипулин, Медведева, Загитова и сборная России по хоккею приняли участие в митинге в поддержку Путина

    Теги сборная России сборная России Владимир Путин Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Евгения Медведева Алина Загитова

    Сегодня в «Лужниках» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

    В митинге приняли участие многие известные спортсмены, в частности – биатлонист Антон Шипулин, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, а также сборная России по хоккею.

    В концовке митинга Путин вместе со спортсменами спел гимн России.

    «Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!» – сказал Путин.

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