Дмитрий Губерниев: «Если ты не из России – жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе»

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ CAS рассматривать иски шестерых российских спортсменов, недопущенных в Пхенчхан-2018.

«Тем временем CAS постановил – Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее! Эти спортсмены имеют разное допинговое прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова.

Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать. Я про Джастина Гэтлина вообще молчу, а он дважды допингист! Если ты не из России – жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе!» – написал Губерниев.