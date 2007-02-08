Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «Если ты не из России – жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе»

    Теги сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен CAS Зимние Олимпийские игры

    Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ CAS рассматривать иски шестерых российских спортсменов, недопущенных в Пхенчхан-2018.

    «Тем временем CAS постановил – Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее! Эти спортсмены имеют разное допинговое прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова.

    Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать. Я про Джастина Гэтлина вообще молчу, а он дважды допингист! Если ты не из России – жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе!» – написал Губерниев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться