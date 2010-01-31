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    Акимова и Кайшева отправились на предолимпийский сбор в Южную Корею

    Теги сборная России жен фото Пхенчхан-2018 Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева

    Журналист Дмитрий Занин сообщил, что российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева отправились в Южную Корею, где с 9 по 25 февраля пройдет Олимпиада.

    «Проводили красоток в Корею. От души будем топить за всех наших.

    И да, начиная с сегодня, на каждую олимпийскую съемку буду ездить только в специальной экипировке. Чтобы все видели, откуда мы. Надеюсь, ко мне у МОК претензий не будет», – написал Занин.

    Помимо Кайшевой и Акимовой, в состав биатлонной команды на Игры вошли Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Остальным российским спортсменам Международный олимпийский комитета (МОК) не выдал приглашения на турнир.

    Мы будем за них болеть на Олимпиаде

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