Акимова и Кайшева отправились на предолимпийский сбор в Южную Корею

Журналист Дмитрий Занин сообщил, что российские биатлонистки Татьяна Акимова и отправились в Южную Корею, где с 9 по 25 февраля пройдет Олимпиада.

«Проводили красоток в Корею. От души будем топить за всех наших.

И да, начиная с сегодня, на каждую олимпийскую съемку буду ездить только в специальной экипировке. Чтобы все видели, откуда мы. Надеюсь, ко мне у МОК претензий не будет», – написал Занин.

Помимо Кайшевой и Акимовой, в состав биатлонной команды на Игры вошли Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Остальным российским спортсменам Международный олимпийский комитета (МОК) не выдал приглашения на турнир.

Мы будем за них болеть на Олимпиаде